ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Сумській області триває будівництво доріг відразу в декількох районах

Сумська область, П'ятниця 02 жовтня 2020 16:17
У Сумській області триває будівництво доріг відразу в декількох районах
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

В Сумській області триває будівництво доріг відразу в декількох районах в рамках національної програми "Велике будівництво". Зокрема, йде ремонт траси М-07 Київ - Суми - Юнаківка.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, ділянку між 213 та 218 кілометрами вже завершено, на інших відрізках укладають полотно.

Також активно будують трасу Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни – Пирятин.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик назвав пріоритетом програми "Велике будівництво" створення нової якості життя по всій країні.

Як відомо, реалізація програми дозволить побудувати і відремонтувати понад 6500 км доріг, а також сотні шкіл, дитячих садків, спортивних об'єктів і медичних установ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Транспорт дорогиСумская областьВелике будівництво
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся