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В Сумской области повреждена почти тысяча гражданских объектов. Названо предварительную сумму убытков

Фото: в Сумской области посчитали предварительные убытки (t me u_now)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области с начала войны повредили или разрушили почти тысячу гражданских объектов. Больше всего разрушений среди жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицьокого.

По предварительным данным, за время полномасштабной войны разрушены или повреждены около 976 объектов, среди них:

  • жилой фонд - 638;
  • административные здания - 23;
  • учебные заведения - 24;
  • учреждения здравоохранения - 18;
  • объекты жизнеобеспечения - 23;
  • объекты культуры и спорта - 5;
  • промышленные предприятия - 21.

Кроме этого, в результате российской агрессии повреждены 364,6 километра дорог местного значения, разрушены 2 моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены 5 мостов.

Больше всего разрушений в Ахтырской, Тростянецкой, Лебединской, Боромлянской,
Великописаревской и Сумской территориальных общинах.

По приблизительным расчетам, на восстановление критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 млрд гривен.

Напомним, что 14 апреля оккупанты обстреляли несколько общин в Сумской области. Враги применили тяжелую артиллерию.

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