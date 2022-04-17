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У Сумській області пошкоджено майже тисячу цивільних об'єктів. Названо попередню суму збитків

Фото: у Сумській області порахували попередні збитки (t me u_now)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області з початку війни пошкодили або зруйнували майже тисячу цивільних об'єктів. Найбільше руйнувань серед житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицьокого.

За попередніми даними, за час повномасштабної війни зруйновані або пошкоджені близько 976 об’єктів, серед них:

  • житловий фонд - 638;
  • адміністративні будівлі - 23;
  • заклади освіти - 24;
  • заклади охорони здоров’я - 18;
  • об’єкти життєзабезпечення - 23;
  • об’єкти культури та спорту - 5;
  • промислові підприємства - 21.

Крім цього, внаслідок російської агресії пошкоджено 364,6 кілометра доріг місцевого значення, зруйновані 2 мости. На автомобільних трасах державного значення зруйновано 5 мостів.

Найбільше руйнувань в Охтирській, Тростянецькій, Лебединській, Боромлянській,
Великописарівській та Сумській територіальних громадах.

За приблизними розрахунками, на відновлення критичної інфраструктури, транспортної мережі, будівель та інших об’єктів, незалежно від форми власності, необхідно понад 20 млрд гривень.

Нагадаємо, що 14 квітня окупанти обстріляли кілька громад у Сумській області. Вороги застосували важку артилерію.

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Сумская областьВійна Росії проти України