В Сумской области опровергли слухи о прорыве границы вражескими ДРГ

В Сумской области сегодня распространялась информация о якобы попытке прорыва границы вражескими диверсантами. Оказалось, что это фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Все заявления о попытках прорыва границы вражескими ДРГ в Сумской области - фейк", - говорится в заявлении Живицкого.
Напомним, что ранее российские оккупанты обстреляли три общины Сумской области.
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