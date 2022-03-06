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В Сумской области оккупанты создали из жителей села "живой щит" для своей ЗРС С-300

Автор: Владимир Костырин

В Сумской области российские военные захватили одно из сел Тростянецкой громады и создали из мирных жителей "живой щит", чтобы укрыть людьми свою развернутую в населенном пункте зенитно-ракетную систему С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

В захваченном 5 марта селе Тростянецкой громады Ахтырского района оккупанты расставили танки по центральной улице и у близлежащих, почти у каждого двора.

"Российская армия создала "живой щит" из жителей села, по нашей информации сделан для охраны развернутой системы С-300", - рассказал он.

Зенитно-ракетные системы С-300 среднего радиуса действия предназначены для непосредственного прикрытия находящихся войск вблизи от противника, в первую очередь от баллистических ракет и самолетов и также разных других целей. Максимальная дальность у таких ЗРС в зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, может достигать 150, 200, 300 км.

"Мы постоянно работаем над организацией "зеленых коридоров" для эвакуации мирного населения из всего района! Со всех опасных мест Сумщины!" - подчеркивает глава ОВА.

На фото - пример, как выглядит ЗРС С-300

Ранее сообщалось, что город Тростянец Сумской области, который захватила и оккупировала российская армия, находится на грани гуманитарной катастрофы.

Также глава Сумской ОВА рассказывал, что Тростянец стал примером зверств российских военных.

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