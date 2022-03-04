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Тростянец стал примером зверств российских оккупантов, - глава Сумской ОГА

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Сумская область, Пятница 04 марта 2022 06:21
Тростянец стал примером зверств российских оккупантов, - глава Сумской ОГА Фото: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Владимир Костырин

В захваченном российскими войсками городе Тростянец Сумской области оккупанты продолжают зверствовать уже несколько дней, и украинским защитникам необходимо активизировать усилия для его освобождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"К сожалению, уже четвертый день продолжаются зверства в Тростянце. И мы понимаем, что нужно усиливать это направление, и все таки освобождать город. Тростянец, к сожалению, стал таким негативным примером того, когда город не был отбит, туда зашел враг, и что он вытворяет в этих городах", - рассказал он в обращении по итогам вчерашнего дня, 3 марта, и ситуации в области.

Глава ОВА поблагодарил защитников Сум и Ахтырки, которые удержали эти города и выгнали врага, и "не допустили того, что сейчас происходит в городе Тростянец".

Живицкий говорит, что для областного центра среда стала, наверное, самым страшным и самым тяжелым днем из-за вражеских обстрелов и бомбардировок.

"Это была наверное самая сложная неделя со времен Второй мировой войны. И враг вел себя дерзко, враг вел себя не по-людски, просто по зверски. Но наша территориальная оборона не сдавалась, работала, все это время были постоянные атаки на врага, было остановлено движение колонн вражеской техники", - подчеркнул он.

Также Живицкий рассказал, что сейчас поступает очень много помощи со всего мира.

"Сегодня Сумщиной гордится вся Украина, весь мир. Так как Сумщина, Харьковщина, Черниговщина первыми приняли на себя мощный удар врага и первыми начали сдерживать, и продолжают сдерживать продвижение врага вглубь Украины", - отметил он.

Видео: глава Сумской ОГА рассказал об итогах 3 марта и ситуации в городах

Ранее сообщалось, что 2 марта ночью российские оккупационные силы заняли город Тростянец Сумской области и стали проводить рейды по домам. Противник решил создать тут некий штаб.

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