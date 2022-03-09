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В Сумской области оккупанты обстреляли жилые дома: пострадали 5 человек

Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в ночь на 9 марта обстреляли город Лебедин Сумской области. В результате действий оккупантів пострадали 5 человек, из них 2 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что российская авиация обстреляла дома на улице Шевченко. Из-за этого возникли пожары. На место событий прибыл отряд спасателей.

Во время бомбардировок были уничтожены 2 дома. Из-под завалов удалось эвакуировать 5 человек, из них 2 детей.

Напомним, сегодня в Сумах продолжат работу гуманитарного коридора. Он будет работать с 9:00 до 21:00.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области оккупанты нанесли авиаудар по частным домам.

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