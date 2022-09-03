В Сумской области обстреляли две общины за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 3 сентября неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали попадания по двум общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

По словам Живицкого, россияне дважды из минометов ударили по Белопольской общине. Удалось зафиксировать 17 прилетов.

"Под вечер россияне трижды открывали огонь по территории Краснопольской общины. Всего почти 50 прилетов из САУ и минометов", - заявил глава области.

По информации Дмитрия Живицкого, пострадавших в результате обстрела нет, а информация о разрушениях уточняется.