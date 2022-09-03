В Сумской области обстреляли две общины за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 3 сентября неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали попадания по двум общинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По словам Живицкого, россияне дважды из минометов ударили по Белопольской общине. Удалось зафиксировать 17 прилетов.
"Под вечер россияне трижды открывали огонь по территории Краснопольской общины. Всего почти 50 прилетов из САУ и минометов", - заявил глава области.
По информации Дмитрия Живицкого, пострадавших в результате обстрела нет, а информация о разрушениях уточняется.
Напомним, что в результате обстрела оккупантов загорелся лес в Сумской области, огонь перекинулся на позиции россиян.
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