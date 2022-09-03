У Сумській області обстріляли дві громади за добу: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 3 вересня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували влучання по двох громадам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За словами Живицького, росіяни двічі з мінометів вдарили по Білопільській громаді. Вдалося зафіксувати 17 прильотів.
"Надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по території Краснопільської громади. Усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів", - заявив очільник області.
За інформацією Дмитра Живицького, постраждалих внаслідок обстрілу немає, а інформацію стосовно руйнувань наразі уточнюється.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу окупантів загорівся ліс у Сумській області, вогонь перекинувся на позиції росіян.
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