В Сумской области снова обстрелы, а также подрыв на мине: есть жертвы

Российские военные продолжают атаковать населенные пункты Сумской области. В среду, 15 июня, от рук оккупантов погибли четыре мирных жителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По его информации, сегодня днем в Новослободской громаде на мине взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, еще один получил серьезные ранения.
При этом после 14 часов одиночные выстрелы были произведены по Эсманской и Белопольской громадам, никто не пострадал.
Живицкий добавил, что вечером два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.
"Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро ранены. Повреждены объекты инфраструктуры", - рассказал глава ОВА.
Напомним, в понедельник, 13 июня, в Сумской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, от которой два человека получили травмы, а один погиб.
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