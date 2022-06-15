У Сумській області знову обстріли, а також підрив на міні: є жертви

За його інформацією, сьогодні вдень в Новослобідській громаді на міні підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, ще один отримав серйозні поранення.

При цьому після 14 години поодинокі постріли були здійснені по Есманьській та Білопільській громадам, ніхто не постраждав.

Живицький додав, що ввечері два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

"Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури", - розповів голова ОВА.