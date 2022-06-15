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У Сумській області знову обстріли, а також підрив на міні: є жертви

Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (facebook.com/zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Російські військові продовжують атакувати населені пункти Сумської області. В середу, 15 червня, від рук окупантів загинули четверо мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його інформацією, сьогодні вдень в Новослобідській громаді на міні підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, ще один отримав серйозні поранення.

При цьому після 14 години поодинокі постріли були здійснені по Есманьській та Білопільській громадам, ніхто не постраждав.

Живицький додав, що ввечері два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

"Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, у понеділок, 13 червня, в Сумській області російський безпілотник скинув вибухівку, від якої двоє людей отримали травми, а одна загинула.

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Сумская областьВійна Росії проти України