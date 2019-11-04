В Сумской области обнаружили 122 факта вмешательства в работу газовых счетчиков

С начала года периодическую поверку прошли 35,5 тыс. бытовых счетчиков газа. Благодаря этому выявлены 122 случая вмешательств в работу приборов. А также 7,4 тыс. непригодных к эксплуатации счетчиков, которые заменены на новые или отправлены на ремонт за средства АО "Сумыгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Все счетчики клиентов подлежат поверке раз в 8 лет. Ее осуществляют специалисты государственного предприятия ГП "Сумыстандартметрология".

"Поверка счетчиков ставит целью определение погрешностей учета газа, а также случаи противозаконного вмешательства в их работу. С начала года уже выявили 122 счетчика, часть из которых приобретенные потребителями, в работу которых вмешались различными методами. Однако, такие случаи легко фиксируются во время проверки в лаборатории", - рассказывает главный метролог ПАО "Сумыгаз" Дмитрий Голубченко.

По словам пресс-службы, при выявлении факта вмешательства в работу счетчика потребитель будет вынужден оплатить стоимость экспертизы, ремонта или приобретения нового счетчика, снятие-установка прибора и возместить убытки, причиненные газораспределительному предприятию. Расчет суммы убытков происходит индивидуально для каждого отдельного случая в соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных сетей. В случае неуплаты ущерба дело передается в суд.

В "Сумыгаз" отмечают, что средства на поверку предусмотренны в тарифе на распределение газа. Также если обнаруживают непригодные к дальнейшей эксплуатации счетчики, которые из-за изношенности и повреждения некорректно измеряли объемы использованного газа, за средства компании их ремонтируют или заменяют на новые.

"Последствия вмешательства в работу счетчика могут обойтись недобросовестным клиентам компании, иногда в десятки раз дороже стоимость "сэкономленного" природного газа. Если по результатам поверки нарушений или отклонений в работе прибора не выявлено, то он считается годным и его устанавливают на предыдущем месте эксплуатации", - говорится в сообщении.