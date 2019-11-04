У Сумській області виявили 122 факти втручання в роботу газових лічильників

Від початку року періодичну повірку пройшли 35,5 тис. побутових лічильників газу. Завдяки цьому виявлені 122 випадки втручань в роботу приладів. А також 7,4 тис. непридатних до експлуатації лічильників, які замінені на нові або відправлені на ремонт за кошти АТ "Сумигаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Всі лічильники клієнтів підлягають повірці раз на 8 років. Її здійснюють спеціалісти державного підприємства ДП "Сумистандартметрологія".

"Повірка лічильників ставить на меті визначення похибок обліку газу, а також випадки протизаконного втручання в їх роботу. Від початку року вже виявили 122 лічильники, частина з яких придбані споживачами, в роботу яких втрутились різними методами. Однак, такі випадки легко фіксуються під час перевірки у лабораторії", - розповідає головний метролог ПАТ "Сумигаз" Дмитро Голубченко.

За словами прес-служби, при виявленні факту втручання в роботу лічильника споживач буде змушений оплатити вартість експертизи, ремонту чи придбання нового лічильника, зняття-встановлення приладу та відшкодувати збитки, завдані газорозподільному підприємству. Розрахунок суми збитків відбувається індивідуально для кожного окремого випадку відповідно до вимог Кодексу газорозподільних мереж. У разі несплати збитків справа передається до суду.

У "Сумигаз" зазначають, що кошти на повірку передбачені у тарифі на розподіл газу. Також якщо виявляють непридатні до подальшої експлуатації лічильники, які через зношеність та пошкодження некоректно вимірювали обсяги використаного газу, за кошти компанії їх ремонтують або замінюють на нові.

"Наслідки втручання у роботу лічильника можуть обійтися недобросовісним клієнтам компанії подекуди в десятки разів дорожче за вартість "заощадженого" природного газу. Якщо за результатами повірки порушень або відхилень в роботі приладу не виявлено, то він вважається придатним і його встановлюють на попередньому місці експлуатації", - йдеться у повідомленні.