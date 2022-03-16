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В Сумской области обесточены два района

Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на утро 16 марта в Сумской области обесточены два района. Электричества нет в Конотопском и Шосткинском районах.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в компании-поставщике "ЭНЕРА Сумы" сообщили РБК-Украина, что на данный момент причины обесточивания неизвестны. Но бригады по возможности будут восстанавливать электроснабжение. В вышеуказанных районах ведутся боевые действия.

Напомним, по состоянию на вчера за повреждения энергетической инфраструктуры обесточенными оставались более 1679 населенных пунктов или около 1 млн абонентов.

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Сумская областьВойна России против Украины