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У Сумській області знеструмлено два райони

Автор: Дмитро Левицький

Станом на ранок 16 березня в Сумській області знеструмлено два райони. Електрики немає в Конотопському та Шосткинському районах.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в компанії-постачальнику "ЕНЕРА Суми" повідомили РБК-Україна, що на даний момент причини знеструмлення невідомі. Але бригади по можливості будуть відновлювати електропостачання. У вищевказаних районах ведуться бойові дії.

Нагадаємо, станом на вчора через пошкодження енергетичної інфраструктури знеструмленими залишалися понад 1679 населених пунктів або близько 1 млн абонентів.

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Сумская областьВійна Росії проти України