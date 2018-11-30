У Сумській області в багатоквартирному будинку стався вибух, двоє постраждалих

Фото: місце вибуху (npu.gov.ua)

У поліції повідомляють, що вибухнув балон з газовою сумішшю, залишений з вечора ремонтниками

У п'ятницю, 30 листопада, в Бурині під час ремотно-дизайнерських робіт в одній з приватних квартир вибухнув газовий балон, в результаті чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Сумської області.

У поліції повідомляють, що вибухнув балон з газовою сумішшю, залишений з вечора ремонтниками.

"З‘ясовано, що на момент вибуху у квартирі, окрім господаря, перебували два робітника, які мали продовжити ремонт. Як припускає власник житла, вочевидь, один з них підійшов до балону з запаленою цигаркою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в результаті вибуху постраждали двоє чоловіків.

"Наразі слідчо-оперативна група поліції встановлює причини, обставини та наслідки вибуху, вирішується питання про відкриття кримінального за ознаками ст. 196 КК України (необережне знищення чи пошкодження майна)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у багатоповерхівці у Тернополі стався вибух. На момент вибуху у квартирі на 8 поверсі дев'ятиповерхівки, де і стався вибух, перебували три особи: чоловік, дружина та їхній семирічний син.