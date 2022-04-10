В Сумской области изменили время комендантского часа

С понедельника, 11 апреля, в Сумской области будет изменено время комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

"Смена комендантского часа в Сумской области. С 11 апреля она будет действовать с 21 до 5 утра",- написал он.

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