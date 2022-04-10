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У Сумській області змінили час комендантської години

Фото: у Сумській області змінили час комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 11 квітня, в Сумській області буде змінено час комендантської години. Тепер він буде починатися о 21:00 і закінчуватися о 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Зміна комендантської години в Сумській області. З 11 квітня вона діятиме з 21 до 5 ранку",- написав він.

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Сумская областьКомендантська годинаВійна в Україні