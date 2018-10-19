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У Сумській області у двір депутата сільради кинули "коктейлі Молотова"

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 11:06
Ілюстративне фото (facebook com qhacomua)
Ілюстративне фото (facebook com qhacomua)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Сумській області у двір депутата Степанівської сільради кинули "коктейлі Молотова". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Сумській області.

Як зазначається, депутат Степанівської селищної ради повідомив правоохоронцям, що невідома особа кинула йому на подвір‘я три пляшки з невідомою сумішшю, котрі, не долетівши до будинку, впали на землю і розбились, що спричинило пожежу. 

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 та ч.2 ст. 194 КК України (замах на умисне знищення або пошкодження майна,  вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки). 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у серпні в Запорізькій області невідомі кинули в будівлю сільської ради "коктейль Молотова". Також повідомлялося, що  у Рівному невідомі кинули "коктейль Молотова" у приміщення грального закладу. На момент пожежі у закладі перебувало четверо осіб обслуговуючого персоналу. Ніхто не постраждав.

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