В Запорожской области в здание сельсовета бросили "коктейль Молотова"

Происшествие произошло в обед, 5 августа 2018 года, в Каменско-Днепровском районе

В Запорожской области неизвестные бросили в здание сельского совета "коктейль Молотова". Об этом говорится в сообщении на сайте облуправления полиции.

Как отмечается, происшествие произошло вчера в обед, 5 августа 2018 года, в Каменско-Днепровском районе, правоохранителям поступила информация о пожаре в админздании, в результате которого была повреждена оконнач рама.

В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители установили, что неизвестные бросили внутрь здания емкость с горючим веществом и скрылись. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли стеклянные бутылки, в которых осталась зажигательная смесь.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Фото: место происшествия (zp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно неизвестные бросили "коктейль Молотова" в помещение игорного заведения. На момент пожара в заведении находилось четверо человек обслуживающего персонала. Никто не пострадал. По данному факту открыто уголовное производство.