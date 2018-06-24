В Сумской области бывший военный бросил боевую гранату в жилой дом

За содеянное задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

В г. Глухов (Сумская область) вчера, 23 июня, в 22.20 на линию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в их двухэтажном доме произошел взрыв. На место происшествия выехали руководство ГУНП области, отдела полиции, взрывотехническая и кинологическая службы, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

Как сообщается, таким образом мужчина решил отомстить жителю этого дома, с которым у него возник конфликт.

"Никто из жильцов не пострадал. В самом доме повылетали окна, повреждены двери и стены. Принятыми оперативными мерами менее чем через час полиция задержала злоумышленника. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия

Было установлено, что взрыв произошел в результате разрыва боевой фугасной гранаты. Значительным повреждениям подверглись лишь входные двери, стены и окна. Взрыв был настолько мощный, что в одной из квартир дома упала пожилая женщина, а в соседнем доме со стола свалилась лампа.

"В поле зрения правоохранителей попали три бывших военнослужащих, которые снимали квартиру в соседнем доме. Было установлено, что в тот вечер между ними и жильцами дома, в котором произошел взрыв, возник конфликт. Это вызвало определенные подозрения. Полицейские решили с ними пообщаться. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. В их квартире была найдена граната и устройство для курения марихуаны. Было установлено, что граната, найденная в квартире, и обломки той, которая взорвалась в доме, имеют одну и ту же маркировку", - сообщают в Нацполиции.

Для дачи объяснений мужчин доставили в отдел полиции. В содеянном они сознались. Во время неотложных следственных действий, было установлено, что гранату в дом бросил один из них. Это была месть мужчине, который там жил за замечания в его адрес и словесный конфликт, который в дальнейшем возник между ними.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ст. 296 ч. 4 УК Украины ("Хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений") и 263 ч. 1 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами"). Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

За содеянное задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области украинский военный бросил гранату в толпу людей. В результате взрыва девять человек получили осколочные ранения.