В Сумской области боевик "ДНР" получил 8 лет тюрьмы

"Он имеет воинское звание лейтенант, награжден террористической организацией медалью "За боевые заслуги". Мужчина был назначен на должность командира отделения спецподразделения. Среди прочего он лично сопровождал военную технику и был охранником одного из руководителей незаконного формирования", - пишет пресс-служба.

Во время суда обвиняемый частично признал свою вину. По его словам, он и в самом деле был военнослужащим "ДНР", однако якобы не участвовал в террористической деятельности организации. Вина мужчины была доказана собранными доказательствами, а приговор суда он ожидал за решеткой.

Согласно ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, обвиняемый был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.