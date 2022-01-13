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В Сумской области боевик "ДНР" получил 8 лет тюрьмы

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Четверг 13 января 2022 15:58
В Сумской области боевик "ДНР" получил 8 лет тюрьмы Фото: в Сумской области боевик " ДНР " получил 8 лет тюрьмы (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области к 8 годам лишения свободы был приговорен боевик "ДНР". В 2014 году житель города Одесса добровольно поехал в Донецк и принимал участие в деятельности террористической группировки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Он имеет воинское звание лейтенант, награжден террористической организацией медалью "За боевые заслуги". Мужчина был назначен на должность командира отделения спецподразделения. Среди прочего он лично сопровождал военную технику и был охранником одного из руководителей незаконного формирования", - пишет пресс-служба.

Во время суда обвиняемый частично признал свою вину. По его словам, он и в самом деле был военнослужащим "ДНР", однако якобы не участвовал в террористической деятельности организации. Вина мужчины была доказана собранными доказательствами, а приговор суда он ожидал за решеткой.

Согласно ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, обвиняемый был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Сумская область Украина ДНР
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