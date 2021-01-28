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В Сумской области банда врезалась в трубу и выкачала нефть на 20 млн гривен

Сумская область, Четверг 28 января 2021 16:37
В Сумской области банда врезалась в трубу и выкачала нефть на 20 млн гривен
Фото: обыски (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Сумской области задержали банду, которая занималась кражей нефти. Преступники врезались в государственную трубу и оттуда выкачивали продукцию.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По версии следствия, схему огранизовала группа лиц из Роменского района области, в которой были ранее судимые за подобные преступления. Для откачки сырья регулярно производились врезы в государственный нефтепровод.

Отобранную нефть хранили на расположенной неподалеку нефтебазы, откуда цистернами ее вывозили в соседние области для переработки на топливо на мини-заводах, чтобы продавать.

Схема работала почти год и группировка за этот срок успела украсть нефть на 20 миллионов гривен.

Правоохранители задержали организатора и двоих участников банды во время очередного вреза. У них изъяли 20 тонн нефти и транспорт, который использовали для перевозки. По местам жительства и работы преступников обнаружили специальное оборудовани и прочие доказательства.

Открыто уголовное дело по ч.3 статьи 185 (кража) и ч.3 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность интернет-агитаторов, которые по заданию российских кураторов распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности страны. Они действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.

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