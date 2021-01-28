У Сумській області банда врізалася в трубу і викачала нафту на 20 млн гривень

Фото: обшуки (ssu.gov.ua)

В Сумській області затримали банду, яка займалась викраданням нафти. Злочинці врізалися в державну трубу і викачували звідти продукцію.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, схему заснувала група осіб з Роменського району області, в якій були раніше судимі за подібні злочини. Для відкачування сировини регулярно проводилися врізи у державний нафтопровід.

Відібрану нафту зберігали на розташованій неподалік нафтобази, звідки цистернами її вивозили в сусідні області для переробки на паливо на міні-заводах, щоб продавати.

Схема працювала майже рік і групування за цей термін встигло вкрасти нафту на 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали організатора та двох учасників банди під час чергового врізу. У них вилучили 20 тонн нафти і транспорт, який використовували для перевезення. За місцями проживання та роботи злочинців виявили спеціальне обладнання та інші докази.

Відкрито кримінальну справу за ч.3 статті 185 (крадіжка) та ч.3 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила та припинила діяльність інтернет-агітаторів, які за завданням російських кураторів поширювали в соцмережах матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності країни. Вони діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.