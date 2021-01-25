СБУ разоблачила управляемую из России сеть интернет-агитаторов

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность интернет-агитаторов, которые по заданию российских кураторов распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности страны. Они действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, в Днепропетровской области оперативники спецслужбы разоблачили мужчину, который распространял материалы в поддержку аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО. По его месту жительства правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В Херсонской области СБУ разоблачила на распространении деструктивного контента жителя города Алешки. Он распространял в одной из запрещенных в соцсетях антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины и призвал к отделению центральных, южных и восточных областей с их присоединением к России.

Кроме того, правоохранители разоблачили агитатора в Закарпатской области, который создал ряд аккаунтов в соцсетях и призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от Украины.

В Полтавской области киберспециалисты разоблачили агитаторшу, которая размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменениям границ территории Украины. Она принимала активное участие в 20 сообществах антиукраинского направления, которые охватывали аудиторию более 100 тысяч пользователей.

Отмечается, что действия злоумышленников квалифицированы по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следователи органов безопасности объявили им о подозрении.

Напомним, ранее в районе проведения операции Объединенных сил СБУ блокировала деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов.