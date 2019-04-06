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В Сумской обл. задержали группу мужчин за кражу нефти из трубопровода

Новости » Происшествия    06.04.2019 - 16:29
В Сумской обл. задержали группу мужчин за кражу нефти из трубопровода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители изъяли инстрмент для врезки и автомобиль с нефтепродуктами

В Сумской области неподалеку от села Кашпуры Роменского района правоохранители задержали автомобиль "КАМАЗ" с похищенной нефтью, а также изъяли инструменты для несанкционированной врезки в нефтепровод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Сообщается, что сотрудники Роменского отдела полиции получили оперативную информацию о несанкционированной врезке в нефтепровод на территории района.

"В ходе проведения оперативных мероприятий, ночью 6 апреля, полицейские задержали трех человек. Злоумышленники перегоняли нефтепродукты до специально оборудованного для этого автомобиля "КАМАЗ", - рассказали правоохранители.

Во время осмотра транспортного средства под тентом полицейские обнаружили емкость объемом 20 кубических метров, которая была на треть заполнена нефтепродуктами. Также к емкости был подсоединен шланг с краном, который шел от нефтепровода.

В настоящее время правоохранители проводят следственно-оперативные действия и принимают меры для установления причастных к преступлению лиц. По данному факту было открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 185 (Законченное покушение на совершение кражи, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

 

Фото: место событий (su.npu.gov.ru)

Ранее РБК-Украина сообщало, что на 289 км магистрального нефтепровода "Броды-Госграница", вблизи с. Русское Мукачевского района Закарпатской области произошло злонамеренное вмешательство (врезка) в работу нефтепровода. В результате злонамеренных действий произошла разгерметизация отвода нефтепровода с утечкой нефти на рельеф.

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