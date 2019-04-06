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В Сумській обл. затримали групу чоловіків за крадіжку нафти з трубопроводу

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 16:29
В Сумській обл. затримали групу чоловіків за крадіжку нафти з трубопроводу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці вилучили інструменти для врізки та автомобіль з нафтопродуктами

В Сумській області неподалік села Кашпури Роменського району правоохоронці затримали автомобіль "Камаз" із викраденою нафтою, а також вилучили інструменти для несанкціонованої врізки у нафтопровід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що працівники Роменського відділу поліції отримали оперативну інформацію про несанкціоновану врізку в нафтопровід на території району.

"В ході проведення оперативних заходів, вночі 6 квітня, поліцейські затримали трьох осіб. Зловмисники переганяли нафтопродукти до спеціально облаштованого для цього автомобіля "КАМАЗ", - розповіли правоохоронці.

Під час огляду транспортного засобу під тентом поліцейські виявили ємність об’ємом 20 кубічних метрів яка була на третину заповнена нафтопродуктами. Також до ємності був під’єднаний шланг з краном, який йшов від нафтопроводу. 

В даний час правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії та вживають заходи для встановлення причетних до злочину осіб. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження передбачене ч. 2 ст. 15,  ч. 2. ст. 185 (Закінчений замах на вчинення крадіжки, вчинена за попередньою змовою групою осіб) КК України.

 

Фото: місце подій (su.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на 289 км магістрального нафтопроводу "Броди-Держкордон", поблизу с. Руське Мукачівського району Закарпатської області відбулось зловмисне втручання (врізка) у роботу нафтогону. Внаслідок зловмисних дій відбулась розгерметизація відводу нафтопроводу із виливом нафти на рельєф.

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