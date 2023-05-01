У Сумському районі лунають вибухи

У Сумському районі, сьогодні вранці лунають вибухи. Повітряної тривоги в регіоні наразі не немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Сум Олександра Лисенка.

"Сумчани, вибухи в Сумському районі! Будьте обережні!" - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська атакували Україну одночасно крилатими ракетами та дронами.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, з них силами ППО було знищено 15.

Влучання зафіксовано в Павлограді на Дніпропетровської області. Попередньо, там постраждали 25 людей. Серед них троє - діти.

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