В Сумском районе раздаются взрывы

В Сумском районе сегодня утром раздаются взрывы. Воздушной тревоги в регионе на данный момент нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Сум Александра Лысенко.

"Сумчане, взрывы в Сумском районе! Будьте осторожны!" - написал он.

Напомним, что сегодня ночью российские войска атаковали Украину одновременно крылатыми ракетами и дронами.

В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, из них силами ПВО было уничтожено 15.

Попадание зафиксировано в Павлограде Днепропетровской области. Предварительно, там пострадали 25 человек. Среди них трое - дети.

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