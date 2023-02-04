У Сумській та Запорізькій областях завтра не вимикатимуть світло

У неділю, 5 лютого, протягом доби у Сумській та Запорізькій областях не вимикатимуть електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".
"5 лютого відключень електроенергії за графіками по Сумській області не планується", - йдеться в повідомленні "Сумиобленерго".
У Запорізькій області на завтра також не заплановано погодинних відключень.
"Згідно з лімітами енергоспоживання, доведеними НЕК "Укренерго" для Запорізької області на 5 лютого, потреби у застосуванні стабілізаційних відключень електроенергії не передбачається", - зазначили в "Запоріжжяобленерго".
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться та вимагатиме повернення до стабілізаційних відключень, про це буде повідомлено додатково на інформаційних ресурсах.
Нагадаємо, в Україні дещо зменшився дефіцит потужності в енергосистемі. Аварійні відключення наразі діють лише в Одеській області.
Також раніше ми писали, що в "Укренерго" пояснили, як визначаються ліміти споживання електроенергії для кожної області.
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