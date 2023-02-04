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В Сумской и Запорожской областях завтра не будут выключать свет

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Суббота 04 февраля 2023 21:05
В Сумской и Запорожской областях завтра не будут выключать свет Фото: в Сумской и Запорожской областях завтра не выключат свет (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 5 февраля, в течение суток в Сумской и Запорожской областях электроэнергию не будут выключать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".

"5 февраля отключения электроэнергии по графикам по Сумской области не планируется", - говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

В Запорожской области на завтра также не запланировано почасовых отключений.

"Согласно лимитам энергопотребления, доведенными НЭК "Укрэнерго" для Запорожской области на 5 февраля, потребности в применении стабилизационных отключений электроэнергии не предусматривается", - отметили в "Запорожьеоблэнерго".

Если ситуация в энергосистеме изменится и потребует возвращения к стабилизационным отключениям, об этом будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах.

Напомним, в Украине несколько уменьшился дефицит мощности в энергосистеме. Аварийные отключения действуют только в Одесской области.

Также ранее мы писали, что в "Укрэнерго" объяснили, как определяются лимиты потребления электроэнергии для каждой области.

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