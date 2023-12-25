За словами чоловіка, він побачив у лісі білий предмет, схожий здалеку на мішок, і подумав, що хтось з односельців та виніс у ліс сміття. Однак підійшовши ближче він зрозумів, що на землі лежить великий снаряд.

"Вилучити небезпечну знахідку було доручено двом нашим старшим інспекторам відділу вибухотехнічної служби Євгену Носку та Дмитрові Черноусу. Наші поліцейські сапери прибули у вказаний район, оглянули виявлений предмет і зробили висновок, що це бойова частина російської авіаційної крилатої ракети Х-59. Її вага близько 300 кілограмів. Вочевидь ракета не долетіла куди цілили росіяни через технічну несправність, або ж впала, бо була пошкоджена силами ППО України. Бойову частину найближчим часом буде знищено на спеціальному полігоні", - розповів говорить начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

Правоохронці нагадали, що у разі загрози авіаційно-ракетного чи артилерійського ударів, громадянам потрібно негайно переміститися до укриття. Знаходячись вдома, необхідно спуститись до підвалу чи погреба.

Фото: у Сумській області знайшли 300-кілограмову боєголовку російської ракети Х-59 (facebook.com/policesumy)

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. На території громад, що знаходяться біля кордону днями навіть помітили активізацію ворожих ДРГ.

Вчора повідомлялось, що росіяни десять разів обстріляли Сумську область. В результаті ворожих атак було поранено місцевого чоловіка.

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