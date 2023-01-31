У Сумській області затримано російських агентів. Здавали дислокацію складів і позицій ЗСУ

У Сумській області правоохоронці затримали двох російських агентів, які здавали ФСБ місця розташування складів з боєприпасами та бойові позиції ЗСУ.

За даними слідства, один з підозрюваних, який є мешканцем Харківської області, з початку війни проживав на Сумщині. У листопаді 2022 року він мобілізувався до лав ЗСУ, проте, підтримуючи проросійські ідеї, вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ.



"Проходячи службу в роті забезпечення на посаді водія, чоловік систематично відвідував місця дислокації українських військових. За допомогою месенджера пересилав йому гугл-координати місць розташування військовослужбовців Збройних сил України та складів з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.



Пізніше зрадника передислокували на схід країни - у Донецьку область, де він продовжував займатися збором інформації.

"Щоб уникнути викриття, зібрані дані агент пересилав своєму товаришу, який передавав їх куратору з ФСБ", - розповідають слідчі.



За результатом спецоперації 30 січня 2023 року правоохоронці затримали обох чоловіків в порядку ст. 208 КПК України. У них вилучено мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).