У Сумській області затримано російських агентів. Здавали дислокацію складів і позицій ЗСУ

У Сумській області правоохоронці затримали двох російських агентів, які здавали ФСБ місця розташування складів з боєприпасами та бойові позиції ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, один з підозрюваних, який є мешканцем Харківської області, з початку війни проживав на Сумщині. У листопаді 2022 року він мобілізувався до лав ЗСУ, проте, підтримуючи проросійські ідеї, вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ.
"Проходячи службу в роті забезпечення на посаді водія, чоловік систематично відвідував місця дислокації українських військових. За допомогою месенджера пересилав йому гугл-координати місць розташування військовослужбовців Збройних сил України та складів з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
Пізніше зрадника передислокували на схід країни - у Донецьку область, де він продовжував займатися збором інформації.
"Щоб уникнути викриття, зібрані дані агент пересилав своєму товаришу, який передавав їх куратору з ФСБ", - розповідають слідчі.
За результатом спецоперації 30 січня 2023 року правоохоронці затримали обох чоловіків в порядку ст. 208 КПК України. У них вилучено мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).
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