У Сумській області затримали агента РФ, який здавав оборонні позиції підрозділів ЗСУ

"Зловмисником є російський громадянин, який у 2019 році переїхав до нашої держави та оселився в Сумській області. Згодом отримав посвідку на постійне місце проживання в Україні", - йдеться у повідомленні.

Напередодні повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області та запропонував негласну співпрацю на користь РФ.

Вже після 24-го лютого 2022 року поплічник ворога почав збирати інформацію про місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити дислокацію оборонних позицій підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

"Отримані відомості ворожий інформатор наносив у вигляді міток на фізичній карті під час особистих зустрічей зі своїм куратором на території РФ. Для цього приховано перетинав кордон через так звану "зеленку". Розвіддані агресор використовував для підготовки та проведення масованих ракетно-артилерійських обстрілів українських населених пунктів", - додали в СБУ.

Чоловіка затримали, під час обшуку у нього вилучили паспорт громадянина РФ, мобільні телефони та прокремлівську символіку. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.