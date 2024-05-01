У Сумській області ввели нові обмеження

Ситуація у Сумській області

Російські війська останнім часом постійно обстрілюють Сумську область. у тому числі прикордонні регіони. Ситуація в регіоні давно бажає кращого. Тут поступово, починаючи з 2023 року, почали вводити обмеження.

Зокрема, у липні 2023 року на тлі збільшення обстрілів з артилерії на Сумщині оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. А у лютому 2024 року в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні. Йдеться про 5-кілометрову смугу від кордону з РФ.

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