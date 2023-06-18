У Сумській області внаслідок обстрілу армії РФ постраждали двоє людей

За день було зафіксовано 223 вибухи в області.

Російські окупанти з артилерії, мінометів, гранатомета АГС і РЗСО обстріляли Середино-Будську громаду.

При цьому артилерійським вогнем російські загарбники накрили Великописарівську громаду, внаслідок чого дві жінки отримали поранення.

Одну з діагнозом осколкове поранення плеча доставлено до медичного закладу, другій надано медичну допомогу на місці. Також унаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові домоволодіння. Також росіяни відкривали вогонь по громаді з міномета та гранатомета АГС.

Також під артилерійським обстрілом опинилася Юнаківська громада.

Крім цього, рашисти накрили артилерійським вогнем Білопільську громаду. Унаслідок одного артобстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок і господарське приміщення, один автомобіль і телевежу.

Унаслідок ще одного артобстрілу загинули двоє цивільних осіб - дорослий і дитина (батько і син). Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок і три магазини, хлібний кіоск. Крім цього росіяни били з міномета.

Росіяни також обстрілювали з артилерії Ворожбянську громаду. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки.

Крім того, окупанти здійснили мінометний обстріл по Краснопільській, Миколаївській та Глухівській громадах.

Унаслідок одного з обстрілів Глухівської громади пошкоджено трансформаторну підстанцію та приміщення цеху одного з підприємств. Унаслідок ще одного обстрілу пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, гараж, газову трубу побутового газопостачання, ЛЕП, автомобіль. Також був обстріл зі ствольної артилерії.

Також росіяни скидали міни на територію Хотинської та Новослобідської громади.

Крім цього, загарбники скинули з безпілотника гранату Ф-1 на Миропільську громаду.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з Росією, тож окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити територію області. Проте завдяки українським військовим навесні минулого року всі захоплені території повернули під контроль України.

Після виведення російських військ із території області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня військові РФ обстрілюють область із мінометів та артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .