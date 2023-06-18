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В Сумской области в результате обстрела армии РФ пострадали два человека

Фото: В Сумской области в результате обстрела армии РФ пострадали два человека (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты вновь обстреляли приграничье Сумской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

За день было зафиксировано 223 взрыва в области.

Российские оккупанты из артиллерии, минометов, гранатомета АГС и РЗСО обстреляли Середино-Будскую общину.

При этом артиллерийским огнем российские захватчики накрыли Великописаревскую общину, в результате чего две женщины получили ранения.

Одну с диагнозом осколочное ранение плеча доставлено в медицинское учреждение, второй оказана медицинская помощь на месте. Также в результате обстрела повреждены два частных жилых домовладения. Также россияне открывали огонь по общине из миномета и гранатомета АГС.

Также под артиллерийским обстрелом оказалась Юнаковская община.

Помимо этого рашисты накрыли артиллерийским огнем Белопольскую общину. В результате одного артобстрела повреждены многоквартирный жилой дом и хозяйственное помещение, один автомобиль и телебашня.

В результате еще одного артобстрела погибли два гражданских лица - взрослый и ребенок (отец и сын). Также повреждены многоквартирный жилой дом и три магазина, хлебный киоск. Помимо этого россияне били из миномета.

Россияне также обстреливали из артиллерии Ворожбянскую общину. В результате одного из обстрелов повреждены два многоквартирных жилых дома.

Кроме того, оккупанты совершили минометный обстрел по Краснопольской, Николаевской и Глуховской общинах.

В результате одного из обстрелов Глуховской общины повреждена трансформаторная подстанция и помещение цеха одного из предприятий. В результате еще одного обстрела повреждены два многоквартирных жилых дома, гараж, газовая труба бытового газоснабжения, ЛЭП, автомобиль. Также был обстрел из ствольной артиллерии.

Также россияне сбрасывали мины на территорию Хотинской и Новослободской общины.

Помимо этого захватчики сбросили с беспилотника гранату Ф-1 на Миропольскую общину.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с Россией, поэтому оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию области. Однако благодаря украинским военным весной прошлого года все захваченные территории были возвращены под контроль Украины.

После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.

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