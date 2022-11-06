У Сумській області військові збили російський безпілотник

У Сумській області сьогодні, 6 листопада, збили російський безпілотник. Це зробили бійці добровольчих формувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Суми" у Facebook.
"6 листопада 2022 року, опівдні, силами одного із добровольчих формувань на території Миропільської громади було збито ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що оперативна ситуація у Сумській області є цілком контрольованою.
Фото: у Сумській області сьогодні збили ворожий безпілотник (facebook.com/otusumy)
Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили майже 500 російських окупантів, а також збили три ворожі безпілотники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.