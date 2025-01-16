У Сумській області виявили бойову частину російської ракети Х-101 (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.

Зазначається, що збита ворожа ракета була виявлена неподалік одного з сіл у Сумській області. Під час падіння вона не вибухнула. Ракету знешкоджувала мобільна група управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Як повідомили у поліції, співробітники управління вибухотехнічної служби по приїзду встановили тип ракети. Це була російська крилата ракета Х-101. Ця ракета класу "повітря - земля" важить 2200 кілограмів та має потужну бойову частину вагою 400 кілограмів.

Мобільна група вибухотехніків поліції провела знешкодження бойової частини ракети та вивезла її від будинків.

"Перше, що треба зробити, у разі виявлення будь-якого вибухонебезпечного предмету, - відійти від знахідки не менше ніж на сотню метрів та повідомити про неї органи влади, військових чи поліцію", - нагадали в поліції.

Фото: у Сумській області знешкодили російську ракету Х-101 (t.me/police_su_region)