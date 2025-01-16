У Сумській області виявили бойову частину російської ракети Х-101 (фото)
У Сумській області виявили російську крилату ракету Х-101. Вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.
Зазначається, що збита ворожа ракета була виявлена неподалік одного з сіл у Сумській області. Під час падіння вона не вибухнула. Ракету знешкоджувала мобільна група управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Як повідомили у поліції, співробітники управління вибухотехнічної служби по приїзду встановили тип ракети. Це була російська крилата ракета Х-101. Ця ракета класу "повітря - земля" важить 2200 кілограмів та має потужну бойову частину вагою 400 кілограмів.
Мобільна група вибухотехніків поліції провела знешкодження бойової частини ракети та вивезла її від будинків.
"Перше, що треба зробити, у разі виявлення будь-якого вибухонебезпечного предмету, - відійти від знахідки не менше ніж на сотню метрів та повідомити про неї органи влади, військових чи поліцію", - нагадали в поліції.
Фото: у Сумській області знешкодили російську ракету Х-101 (t.me/police_su_region)
Ракетна атака 15 січня
Нагадаємо, під ранок 15 січня російські окупанти випустили по Україні ракети. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, росіяни спрямували проти України балістичну ракету Іскандер-М/KN, сім крилатих ракет Х-22/32, чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 27 крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Сили ППО знищили 23 крилаті ракети Х-101, три "Калібри" та чотири Х-59/Х-69.
Окупанти спрямували удар на енергетичну та газову інфраструктуру України. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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