У Сумській області від атак РФ постраждала вже друга лікарня за ніч

Атака РФ по лікарні в Сумах

Нагадаємо, що ввечері, 18 березня, російський безпілотник влучив у дах одного із медичних закладів міста Суми. Внаслідок атаки були розбиті вікна та пошкоджено будівлю. Вночі у Сумській ОВА поінформували та підтвердили попередню інформацію, що постраждалих внаслідок атаки не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.