В Сумской области от атак РФ пострадала вторая больница за ночь

Атака РФ по больнице в Сумах

Напомним, что вечером, 18 марта, российский беспилотник попал в крышу одного из медицинских учреждений города Сумы. В результате атаки были разбиты окна и повреждено здание. Ночью в Сумской ОВА проинформировали и подтвердили предварительную информацию, что пострадавших в результате атаки не было.

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