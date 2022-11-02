У Сумській області спростували чутки про наступ РФ та попередили про навчання

Інформація про нібито наступ російських окупантів на Сумську область є фейком. При цьому в регіоні заплановано військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

"У соцмережах поширюється інформація про можливий наступ ворога на Сумську область. Але вона не відповідає дійсності! За інформацією командування ОТУ Суми, ситуація стабільна та контрольована", - наголосив Живицький.

Також він додав, що росіяни продовжують здійснювати провокаційні обстріли Сумської області.

При цьому, за його словами, вже 3 листопада у регіоні почнуть проводити військові навчання.

"Можливо, ви спостерігатимете інтенсивніший рух військової техніки, більшу кількість особового складу зі зброєю на вулицях населених пунктів. Це планові заходи, а не привід для занепокоєння", - зазначив голова ОВА.