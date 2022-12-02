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У Сумській області рятувальники сьогодні протестують оповіщення: про що мова

Фото: у Сумській області сьогодні протестують оповіщення (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

У містах Сумської області сьогодні, 2 грудня, проведуть тестування оповіщення за допомогою автомобілів ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, сьогодня рятувальники будуть оголошувати про роботу "Пунктів незламності" в області. Проте під час тривалих відключень світла таким чином будуть повідомляти про загрози.

"Тестування такого оповіщення проводиться зараз, а в екстрених ситуаціях, за тривалої відсутності електроенергії, це буде одним із варіантів оповіщення про загрози і небезпеки", - пояснив Живицький.

Нагадаємо, військові попередили українців про підготовку ворога до можливого масового обстрілу. Однак у ЗСУ не виключають, що таким чином РФ може здійснювати психологічний та інформаційний тиск на Україну.

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