В Сумской области спасатели сегодня протестуют оповещения: о чем идет речь

По его словам, сегодня спасатели будут объявлять о работе "Пунктов несокрушимости" в области. Однако при длительных отключениях света таким образом будут сообщать об угрозах.

"Тестирование такого оповещения проводится сейчас, а в экстренных ситуациях, при длительном отсутствии электроэнергии, это будет одним из вариантов оповещения об угрозах и опасностях", - пояснил Живицкий.

Напомним, военные предупредили украинцев о подготовке врага к возможному массовому обстрелу. Однако в ВСУ не исключают, что таким образом РФ может оказывать психологическое и информационное давление на Украину.

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