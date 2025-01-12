В Сумській області росіяни атакували дроном автобус: поранено двоє людей

Нагадаємо, вчора росіяни атакували дроном машину з людьми в селі Приморське Запорізької області. Унаслідок атаки загинула 47-річна мешканка села. Ще чотирьох людей було поранено. Йдеться про двох чоловіків 46-ти та 60-ти років і двох жінок 49-ти та 52-х років.

"Усі вони зараз у лікарні. Один із чоловіків у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", - писав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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