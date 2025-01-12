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В Сумской области россияне атаковали дроном автобус: ранены два человека

Фото: сейчас правоохранители документируют последствия атаки (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Сумской области российские оккупанты атаковали беспилотников рейсовый автобус. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram прокуратуры Сумской области.

По данным следствия, 12 января примерно в 15:15, враг применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, атаковал беспилотником рейсовый автобус, который двигался по территории Миропольской общины Сумского района.

В результате атаки оккупантов ранения получили две пассажирки - 42-летняя и 30-летняя женщины. Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

"Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)... Досудебное расследование осуществляется следователями Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне атаковали дроном машину с людьми в селе Приморское Запорожской области. В результате атаки погибла 47-летняя жительница села. Еще четыре человека были ранены. Речь идет о двух мужчинах 46-ти и 60-ти лет и двух женщинах 49-ти и 52-х лет.

"Все они сейчас в больнице. Один из мужчин в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - писал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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