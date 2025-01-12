В Сумской области россияне атаковали дроном автобус: ранены два человека

Напомним, вчера россияне атаковали дроном машину с людьми в селе Приморское Запорожской области. В результате атаки погибла 47-летняя жительница села. Еще четыре человека были ранены. Речь идет о двух мужчинах 46-ти и 60-ти лет и двух женщинах 49-ти и 52-х лет.

"Все они сейчас в больнице. Один из мужчин в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - писал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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