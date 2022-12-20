У Сумській області прикордонники збили російський дрон-розвідник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

"Прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників", - йдеться в повідомленні.

За словами прикордонників, швидше за все це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані на прикордонних українських територіях.

Також в ДПСУ наголосити, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумської області.