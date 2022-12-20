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В Сумской области пограничники сбили российский дрон-разведчик

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Сумская область, Вторник 20 декабря 2022 20:49
В Сумской области пограничники сбили российский дрон-разведчик Фото: в Сумской области пограничники сбили российский дрон-разведчик (dpsu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 20 декабря, в Сумской области пограничники обезвредили российский дрон-разведчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничный наряд, который нес службу на одном из направлений госрубежа, заметил приближение вражеского коптера. Охранники границы применили антидроновую пушку и открыли прицельный огонь из стрелкового оружия, которым поразили воздушную цель. Остатки беспилотника упали в нескольких сотнях метров от позиций пограничников", - говорится в сообщении.

По словам пограничникиов, скорее всего, это был дрон-разведчик, собиравший разведывательные данные на приграничных украинских территориях.

Также в ГПСУ подчеркнули, что только за прошедшие сутки вражеские дроны, которые залетали с территории России, дважды сбрасывали взрывные устройства на приграничье Сумской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты в ночь на 19 декабря атаковали юг Украины с БПЛА. Противовоздушная оборона сбила много враждебных целей.

Также ранее мы писали, что в среду, 14 декабря, РФ атаковала морских пограничников дроном-камикадзе, но им удалось уничтожить беспилотник.

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Сумская область прикордонники дрони
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