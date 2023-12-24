У Сумській області повністю евакуювали майже 20 населених пунктів, - ОВА

Як заначили в Сумській ОВА, населені пункти, з яких виїхали всі мешканці, розташовані у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманьській громадах.

Загалом евакуація поширюється на 5-кілометрову зону, в якій перебувають 15 громад у чотирьох райони Сумської області. Там загалом проживають 12 689 людей, з яких 712 - діти. Станом на початок грудня було відомо про евакуацію 679 людей, зокрема 679 дітей. Вони перебралися до інших громад області.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення, значна територія Сумської області опинилася під російською окупацією, але була повністю звільнена українськими військами. Проте навіть після деокупації росіяни не дають спокійно жити мешканцям Сумської області, обстрілюючи постійно прикордонні території та задіюючи свої диверсійно-розвідувальні групи.

Так, 19 грудня в результаті російських обстрілів в Сумській області отримав поранення цивільний чоловік. Його госпіталізували.

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